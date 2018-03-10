Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе
В субботу, 10 марта, стало известно о том, что Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Как заявили в самой организации, Москва отозвала заявку на вступление в ЦЕРН, однако это не значит, что сотрудничество с РФ прекратится. По словам представителя Европейской организации по ядерным исследованиям Софи Тезаури, у ЦЕРНа «долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношение на всех уровнях».
«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», - сказала Тезаури.
Между тем в Росатоме также заверили, что отказ РФ от участия в ЦЕРНе не повлияет на поставки госкорпорации, а также «абсолютно никак не скажется» на научных проектах с зарубежными партнерами в атомной сфере, передает ТАСС.
СПРАВКА «КП»
ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В настоящее время в организацию входят 22 страны.