2018-03-10T13:22:59+03:00
Экономика

Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе

Однако Европейская организация по ядерным исследованиям намерена продолжать сотрудничество с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Linac 4 - линейный ускоритель в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)Linac 4 - линейный ускоритель в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, стало известно о том, что Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Как заявили в самой организации, Москва отозвала заявку на вступление в ЦЕРН, однако это не значит, что сотрудничество с РФ прекратится. По словам представителя Европейской организации по ядерным исследованиям Софи Тезаури, у ЦЕРНа «долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношение на всех уровнях».

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», - сказала Тезаури.

Между тем в Росатоме также заверили, что отказ РФ от участия в ЦЕРНе не повлияет на поставки госкорпорации, а также «абсолютно никак не скажется» на научных проектах с зарубежными партнерами в атомной сфере, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В настоящее время в организацию входят 22 страны.

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