Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
Российским гражданам неизбежно придется покинуть Крым. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады и глава «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров.
«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать», - заявил Чубаров в эфире национального телевидения.
Депутат Рады не сомневается, что это единственный возможный вариант развития событий. В свою очередь зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвали заявление Чубарова «маразмом».
«Хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной Раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», - цитирует Гемпеля телеканал RT.
Он также подчеркнул, что украинская сторона не вправе указывать россиянам, в каком регионе РФ им жить.
Напомним, после присоединение Крыма к РФ в 2014 году Чубаров покинул полуостров. В России против него возбуждено уголовное дело об экстремизме.
*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
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