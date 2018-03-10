2018-03-10T20:33:11+03:00
Политика

Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве

По мнению военнослужащего, конфликт в Донбассе может завершиться «как минимум» на границе с Россией
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments263
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в МосквеУкраинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что мечтает закончить войну в Донбассе «как минимум» на границе с Россией, а еще лучше - в центре Москвы.

«Однозначно, война завершится на границе. Это как минимум.Что касается меня, то моя фамилия – Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», - заявил Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель».

В ответ на замечание журналиста о том, что такой план не выглядит реалистичным, Сухаревский добавил: «Если рассматривать силовой вариант – это, конечно, возвращение наших старых границ».

При этом комбат согласился, что по крайней мере с Крымом «возвращение старых границ» легким не будет.

«Но поскольку я понимаю, что тамошнее население как украинцы – оно потеряно – то мне лично оно в принципе сто лет не нужно», - добавил Сухаревский.

Также военнослужащий ответил на вопрос о том, сколько времени уйдет на установление «хотя бы нейтральных отношений» с Россией.

«Скажу так: мечтаю о том, чтобы вообще никаких отношений с Россией никогда больше не было. Чтобы такое понятие, как Россия, вообще исчезла – как с карты, так и из сознания», - заключил комбат.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за маты во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий
Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля
Канадец выиграл в лотерею Lotto Max $25 млн
Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания
В России провели испытание гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
СМИ: В США при Обаме готовили масштабную кибероперацию против России
Умерла экс-солистка Большого театра Галина Кравченко
Трамп обсудил с Абэ предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном
Посол Украины рассказал о письме Порошенко главе НАТО
В Калифорнии неизвестный застрелил полицейского и ранил второго
Центризбирком обратился в Генпрокуратуру из-за оскорблений Жириновского в адрес Собчак
СМИ: Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 из-за инцидента со Скрипалем
Глава МИД Сирии: Запад закрывает глаза на наличие у боевиков химического оружия
В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет: два человека погибли
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине