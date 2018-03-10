Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве

10 Март 20:33 2018-03-10T20:33:11+03:00

По мнению военнослужащего, конфликт в Донбассе может завершиться «как минимум» на границе с Россией

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Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что мечтает закончить войну в Донбассе «как минимум» на границе с Россией, а еще лучше - в центре Москвы.

«Однозначно, война завершится на границе. Это как минимум.Что касается меня, то моя фамилия – Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», - заявил Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель».

В ответ на замечание журналиста о том, что такой план не выглядит реалистичным, Сухаревский добавил: «Если рассматривать силовой вариант – это, конечно, возвращение наших старых границ».

При этом комбат согласился, что по крайней мере с Крымом «возвращение старых границ» легким не будет.

«Но поскольку я понимаю, что тамошнее население как украинцы – оно потеряно – то мне лично оно в принципе сто лет не нужно», - добавил Сухаревский.

Также военнослужащий ответил на вопрос о том, сколько времени уйдет на установление «хотя бы нейтральных отношений» с Россией.

«Скажу так: мечтаю о том, чтобы вообще никаких отношений с Россией никогда больше не было. Чтобы такое понятие, как Россия, вообще исчезла – как с карты, так и из сознания», - заключил комбат.