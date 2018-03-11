2018-03-11T00:19:52+03:00
Общество

Умерла экс-солистка Большого театра Галина Кравченко

Известная балерина скончалась в Бразилии в возрасте 73 лет от рака
Юлия ДИВЕЕВА
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Балерина Галина КравченкоБалерина Галина КравченкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывшая солистка Большого театра, вдова выдающегося танцовщика Александра Богатырева, ведущий педагог Школы Большого театра в Бразилии (Жоинвиль) Галина Кравченко умерла в субботу, 10 марта, в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-атташе Государственного академического большого театра Екатерина Новикова.

«Галина Кравченко скончалась в субботу от рака. Согласно бразильским правилам, прощание с ней состоялось в тот же день и прошло в Школе Большого театра» - сказала она.

По словам Новиковой, балерину и педагога похоронят в Жионвиле. Такое решение принял сын покойной.

Галина Кравченко с учеником Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Галина Кравченко с ученикомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кравченко была солисткой Большого театра более 20 лет - с 1964 по 1985 годы.Ее супруг, солист ГАБТ, народный артист РСФСР Александр Богатырев занимал пост и. о. художественного руководителя балета театра. Создание филиала балетной школы театра в Южной Америке – было его инициативой., которая осуществилась в 2000 году.

«До воплощения своей идеи Богатырев не дожил - он скоропостижно скончался от инфаркта в октябре 1998 года, ему было 49 лет», - рассказала Новикова.

Галина Кравченко все эти годы осуществляла мечту мужа, работала педагогом в балетной школе в Жионвиле. Совсем недавно, 22 февраля она отметила свой 73 день рождения.

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