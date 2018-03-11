2018-03-11T07:04:10+03:00
Москва

Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 марта 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
По прогнозам синоптиков, первая оттепель придет в Москву уже в начале следующей неделиПо прогнозам синоптиков, первая оттепель придет в Москву уже в начале следующей неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 11 марта 2018 года. Так, в воскресенье температура воздуха в столице составит -1…-3 градуса. При этом в мегаполисе будет облачно. Что касается осадков, то небольшой снег возможен в городе лишь в утренние часы. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе также не исключен небольшой снег.

Кстати, напомним, начало марта в Москве выдалось холодным: среднесуточная температура воздуха была на 5,3 градуса ниже нормы. Между тем уже в следующий вторник, 13 марта, жителей столицы ждет первая весенняя оттепель: в этот день, по прогнозам, будет около +2 градусов. Однако уже во второй половине предстоящей недели в мегаполис должны вернуться морозы.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания
Ярош задумался о захвате Кубани и Воронежа
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Рогозин рассказал о модернизации МиГ-31 под «Кинжал»
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане
Результат боя Липинец - Гарсия: россиянин проиграл по очкам, отдав титул чемпиона мира IBF
В Китае заявили, что не хотят торговой войны с США
В Киеве подожгли храм Московского патриархата
Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В Сети снова обсуждают ролик с танцующими вокруг смартфона муравьями
СМИ сообщили о планах Великобритании ввести антироссийские санкции
Трамп планирует заключить «величайшую сделку для мира»
В Пекине объявили оранжевый уровень опасности из-за смога
В Китае провели испытание высокоскоростного поезда «Фусин»
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Трамп рассказал про слоган своей следующей избирательной кампании
МИД Сирии: В Восточной Гуте боевики готовят химатаку, чтобы обвинить Дамаск
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за мат во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий