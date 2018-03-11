Погода в Москве на 11 марта 2018 года: в столице потеплеет до -1 градуса

СЕГОДНЯ 07:04 2018-03-11T07:04:10+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 11 марта 2018 года. Так, в воскресенье температура воздуха в столице составит -1…-3 градуса. При этом в мегаполисе будет облачно. Что касается осадков, то небольшой снег возможен в городе лишь в утренние часы. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе также не исключен небольшой снег.

Кстати, напомним, начало марта в Москве выдалось холодным: среднесуточная температура воздуха была на 5,3 градуса ниже нормы. Между тем уже в следующий вторник, 13 марта, жителей столицы ждет первая весенняя оттепель: в этот день, по прогнозам, будет около +2 градусов. Однако уже во второй половине предстоящей недели в мегаполис должны вернуться морозы.