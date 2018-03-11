Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища

СЕГОДНЯ 13:02 2018-03-11T13:02:03+03:00

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В воскресенье, 11 марта, стало известно, что мэрия Вильнюса потребовала убрать два мемориала с Антанальнисского кладбища. Один из неугодных местному руководству памятников установлен на братской могиле солдат Красной армии, а второй - на могиле русских солдат, погибших во время Первой мировой войны.

Так, власти Вильнюса утверждают, что оба эти мемориала «были установлены самовольно», кроме того, надпись на одном из двух надгробий якобы не соответствует действительности. «На одном из них размещена, возможно, лживая информация, не подтвержденная документами», - говорится в письме, направленном в литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты», которая и установила памятники.

Как уточнил глава ассоциации Виктор Орлов, мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. По мнению Орлова, эти требования являются политически мотивированными, передает «Интерфакс».

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