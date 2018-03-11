СЕГОДНЯ 14:31 2018-03-11T14:36:33+03:00

Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг Фото: Тимур ХАНОВ

Система станет на порядок прозрачнее и удобнее для потребителя

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В течение 3-5 лет в России планируется повсеместно автоматизировать систему учета потребления коммунальных ресурсов. Об этом заявил заместитель министра ситроительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его словам, автоматизация системы позволит управляющим компаниям в режиме реального времени получать показания индивидуальных приборов учета в домах потребителей и отслеживать качество поставки ресурсов. Таким образом, оказание услуг в коммунальной сфере станет на порядок прозрачнее для участников рынка и намного удобнее для граждан.

В частности, потребителям больше не нужно будет специально передавать показания счетчиков. Кроме того, автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифные планы и предлагать скидки на коммунальные ресурсы, исходя из сроков и объемов потребления.

При этом тарифы и скидки будут устанавливаться или государством, или такую возможность дадут ресурсоснабжающим организациям (РСО) и управляющим компаниям ЖКХ.

Чибис особо отметил, что автоматизация будет проводиться за счет РСО и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей.

«Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», - цитирует замминистра агентство ФАН.