Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
В течение 3-5 лет в России планируется повсеместно автоматизировать систему учета потребления коммунальных ресурсов. Об этом заявил заместитель министра ситроительства и ЖКХ Андрей Чибис.
По его словам, автоматизация системы позволит управляющим компаниям в режиме реального времени получать показания индивидуальных приборов учета в домах потребителей и отслеживать качество поставки ресурсов. Таким образом, оказание услуг в коммунальной сфере станет на порядок прозрачнее для участников рынка и намного удобнее для граждан.
В частности, потребителям больше не нужно будет специально передавать показания счетчиков. Кроме того, автоматизированный учет даст возможность вводить разные тарифные планы и предлагать скидки на коммунальные ресурсы, исходя из сроков и объемов потребления.
При этом тарифы и скидки будут устанавливаться или государством, или такую возможность дадут ресурсоснабжающим организациям (РСО) и управляющим компаниям ЖКХ.
Чибис особо отметил, что автоматизация будет проводиться за счет РСО и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей.
«Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», - цитирует замминистра агентство ФАН.