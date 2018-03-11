«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине

СЕГОДНЯ 14:52 2018-03-11T14:52:19+03:00

Президент РФ подчеркнул, что таких обстоятельств, при которых Киев мог бы вернуть контроль над полуостровом, нет и никогда не будет

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Президент РФ Владимир Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине. Соответствующее заявление он сделал в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин».

Фильм был опубликован на странице журналиста Дмитрий Киселева в социальной сети «Одноклассники».

В частности, Кондрашев спросил главу государства, возможно ли появление таких обстоятельств, при которых Крым будет передан Украине.

«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - ответил президент.

В 2016 году Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».

«Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», - сказал тогда российский лидер.

Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году на фоне государственного переворота в стране. Позже полуостров воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.