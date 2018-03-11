«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Президент РФ Владимир Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине. Соответствующее заявление он сделал в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова «Путин».
Фильм был опубликован на странице журналиста Дмитрий Киселева в социальной сети «Одноклассники».
В частности, Кондрашев спросил главу государства, возможно ли появление таких обстоятельств, при которых Крым будет передан Украине.
«Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», - ответил президент.
В 2016 году Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».
«Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», - сказал тогда российский лидер.
Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году на фоне государственного переворота в стране. Позже полуостров воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.