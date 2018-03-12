Почта Японии тестирует беспилотники для доставки посылок

СЕГОДНЯ 06:44 2018-03-12T06:49:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Токио в скором времени появятся беспилотные автомобили, которые будут доставлять посылки и корреспонденцию для Почты Японии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в понедельник, 12 марта, начинаются испытания машин.

Эксперимент проходит в центре столицы на маршруте протяженностью два километра.

«Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза». – рассказал ТАСС представитель Почты Японии.

Он подчеркнул, что пока в беспилотной машине будет находиться водитель, который может взять на себя управление, поскольку существует такое официальное требование. Пока на маршруте будет курсировать специально переделанный микроавтобус Toyota Estima.

Испытания продлятся до 16 марта, В это время беспилотник будет доставлять не настоящую корреспонденцию, а имитацию посылок и писем. Основная цель эксперимента, доказать способность автомобиля без водителя безопасно двигаться по крайне напряженным улицам большого города.

Почта Японии решилась на внедрение беспилотников из-за нехватки рабочих рук в стране.