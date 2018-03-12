Екатерина Румянцева завоевала золото Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

СЕГОДНЯ 08:08 2018-03-12T08:08:08+03:00

Серебро досталось еще одной россиянке Анне Милениной

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На Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок.

Время Румянцевой составило 49 минут 37,6 секунды. Серебряную медаль завоевала другая российская спортсменка Анна Миленина, уступив чемпиону 1 минуту 18,0 секунды. Бронзовая медаль - у Людмилы Ляшенко из Украины. Она уступила Румянцевой 1 минуту 29,0 секунды.

Ранее эти же спортсменки завоевали такие же награды в биатлонном забеге.

Золотая медаль Румянцевой стала третьей российской медалью высшего достоинства на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Первый учитель спортсменки ранее рассказал "Комсомольской правде" о старте ее карьеры.

Ранее пятикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, российские атлеты выступают под нейтральным флагом.