2018-03-12T08:08:08+03:00
Спорт

Екатерина Румянцева завоевала золото Паралимпиады в лыжной гонке на 15 км

Серебро досталось еще одной россиянке Анне Милениной
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Екатерина Румянцева. Фото: Владимир Смирнов/ТАССЕкатерина Румянцева. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Изменить размер текста:

На Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане российская лыжница Екатерина Румянцева выиграла золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок.

Время Румянцевой составило 49 минут 37,6 секунды. Серебряную медаль завоевала другая российская спортсменка Анна Миленина, уступив чемпиону 1 минуту 18,0 секунды. Бронзовая медаль - у Людмилы Ляшенко из Украины. Она уступила Румянцевой 1 минуту 29,0 секунды.

Ранее эти же спортсменки завоевали такие же награды в биатлонном забеге.

Золотая медаль Румянцевой стала третьей российской медалью высшего достоинства на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Первый учитель спортсменки ранее рассказал "Комсомольской правде" о старте ее карьеры.

Ранее пятикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова завоевала бронзу в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, российские атлеты выступают под нейтральным флагом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Михалина Лысова выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде
Армянский священник раскрыл тайну Благодатного огня в Храме Гроба Господня
В Минобороны РФ заявили о создании НАТО зоны «военного Шенгена» в Европе
Погода в Москве на 12 марта 2018 года: ожидается до +1 градуса
На Украине военные подрались с гражданскими
Почта Японии тестирует беспилотники для доставки посылок
В Нью-Йорке два человека погибли при крушении туристического вертолета
Никто не выжил при крушении турецкого частного самолета в Иране
Минобороны РФ заключило контракт на производство комплекса «Авангард»
Минобороны РФ: Ракеты «Сармат» придут на смену «Воеводам»
В западной части Лондона отключили электричество
В Руанде 14 человек погибли от удара молнии в церковь
WADA обсудит восстановление в правах РУСАДА 21-23 марта
Судившаяся с Кэти Перри монахиня умерла во время слушания
Корабли МВФ России запустят ракеты у побережья Сирии в понедельник
Юлия Самойлова о Евровидении: У меня не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем
Мэттис признал, что у Пентагона нет доказательств применения Дамаском химоружия