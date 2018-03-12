Медведев назначил трех новых замминистров энергетики, экономики и здравоохранения

СЕГОДНЯ 10:23 2018-03-12T10:23:10+03:00

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил трех победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» заместителями глав Минздрава, Минэнерго, Минэкономразвития. Замминистра здравоохранения стал Олег Салагай, замминистра энергетики - Павел Сорокин, заместителем министра экономического развития - Илья Торосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С июля 2015 года кандидат медицинских наук Салагай был директором департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, а начинал карьеру медбратом отделения челюстно-лицевой хирургии в Иркутске. Салагай входит в рабочие группы по линии Всемирной организации здравоохранения, БРИКС, двустороннего сотрудничества, возглавляет Конференцию сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Павел Сорокин с декабря 2017 года занял пост главы аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. До этого был вице-президентом в нефтегазовом секторе Morgan Stanley. Много лет работал на финансовом рынке.

Кандидат экономических наук Торосов руководил департаментом по работе с торговыми компаниями ОАО «МДМ Банк».

Как сообщал сайт kp.ru, конкурс «Лидеры России» стартовал в ноябре 2017 года. Молодые специалисты со всей страны с опытом управления от двух лет проходили онлайн-тестирование и очный экзамен, а затем обучение под руководством опытных политиков и управленцев страны.