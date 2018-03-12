Генпрокуратура Украины вызвала 19 судей Конституционного суда России на допрос в Киев

СЕГОДНЯ 14:27 2018-03-12T17:44:26+03:00

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Генпрокуратура Украины обязала 18 судей российского Конституционного суда Российской Федерации во главе с председателем Валерием Зорькиным явиться 13 и 19 марта в Киев на допрос и дать показания по сформированному делу о посягательстве на территориальную целостность Незалежной в 2014 году. По утверждению генпрокурора Украины Юрия Луценко, все повестки разосланы и были получены сотрудником секретариата российского суда.

«На основании собранных доказательств составлено обвинение председателю и 18 судьям Конституционного суда России в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины («Пособничество в умышленных действиях, совершённых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия)», — отчитался Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор Украины также пригрозил, что если судьи не явятся на допрос в обозначенные даты, то будут незамедлительно объявлены в международный розыск. В секретариате и пресс-службе Конституционного суда РФ на данную новость пока никак не отреагировали.

Крымский полуостров и Севастополь стали частью России по итогам проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением судей признал соответствующим Конституции РФ договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.