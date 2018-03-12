В Китае открыли стеклянный мост на высоте 2 км над уровнем моря

СЕГОДНЯ 14:48 2018-03-12T14:48:57+03:00

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Пешеходный мост из стекла на высоте 1980 метров над уровнем моря и 186 метров над землей открыли в ландшафтном парке Батайшань китайской провинции Сычуань. Он стал самым высоким из построенных в Китае.

Высота моста аналогична 66-му этажу небоскреба. Полотно состоит из стеклянных панелей шириной 2,5 метра. Стоимость строительства объекта составила 10 млн юаней, что по нынешнему курсу равняется $1,6 млн. После возведения объекта его тестировали в течение месяца, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В декабре 2017 года в Китае появился самый длинный стеклянный мост, сообщает сайт kp.ru. Длина объекта составила 488 метров, ширина - два метра. Есть в Китае и другие мосты из стекла, даже с графикой. Вдоль горы Тайханьшань подвесной мост начинает "трескаться" под ногами пешеходов.