Путин предложил ужесточить уголовную ответственность за нарушения при госзакупках

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-12T15:45:11+03:00

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предложил ввести в УК РФ две антикоррупционные статьи о подкупе ответственных за госзакупку лиц и злоупотреблении на госаукционах. Соответствующий документ опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

В тексте документа отмечается, что ряд нарушений при госзакупках нельзя назвать злоупотребление служебным положением, так как закон нарушают представители заказчика, не являющиеся должностными лицами. В их число входят сотрудники контрактной службы, члены комиссий по осуществлению госзакупок, лица, принимающие товары, результаты выполненных работ.

За подкуп названных лиц Путин предлагает штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до трех лет с обязательством выплатить сумму, в 10 раз превосходящую сумму подкупа. Для особо крупных взяток или при сговоре лиц штраф должен быть в 50 раз больше взятки, а срок составлять от 7 до 12 лет тюрьмы.

За злоупотребление при закупках товаров и услуг для государственных или муниципальных нужд Путин предложил штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей или сажать на срок до трех лет. Срок заключения для группы сговорившихся лиц вырастет до 7 лет.