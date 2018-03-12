2018-03-12T15:52:56+03:00
Наука

Ученые признали депрессию и стресс заразными

Эти расстройства передаются при социальном взаимодействии и разрушают мозг
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Депрессию назвали заразнойДепрессию назвали заразнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ученые из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари назвали депрессию и стресс заразными. По словам экспертов, эти психологические расстройства можно перенять друг у друга. Специалисты провели опыт на лабораторных мышах и установили, что такие недуги могут серьезно повредить мозг.

В рамках эксперимента в клетку к спокойной мыши подсаживали испытывающую сильное нервное потрясение подругу. В результате, через некоторое время повышенный уровень гормона стресса наблюдался уже у обоих животных.

По мнению ученых, этот эффект может охватывать не только одну особь, но и группу грызунов. Этот механизм работает через социальное взаимодействие и работает таким же образом и у людей, передает сайт «Дни.ру».

Также эксперты отмечают, что, помимо «заражения страхом», происходят переформатирование и сбои в работе нейронов, имеющие необратимые последствия. Это может привести не только к проблемам нервной системы, но и к таким заболеваниям мозга, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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