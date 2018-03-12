Невеста погибла в авиакатастрофе, возвращаясь с девичника

СЕГОДНЯ 16:18 2018-03-12T16:18:34+03:00

Жертвами ЧП стали 11 человек – восемь пассажиров и три члена экипажа Фото: Instagram.com

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Иранские спасатели обнаружили черный ящик и обломки самолета, потерпевшего крушение 11 марта по дороге из Объединенных Арабских Эмиратов. Авиакатастрофа произошла в в 360 километрах от Тегерана.

Жертвами ЧП стали 11 человек – восемь пассажиров и три члена экипажа. В их числе оказалась 28-летняя дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана, которая в конце марта должна была выйти замуж, пишет сайт «Дни.ру».

Девушка по имени Мина Башаран вместе с подругами возвращалась из Дубая, где вместе с подругами провела свой девичник. Воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, однако попало в снежную бурю. Из-за непогоды у самолета отказали двигатели, и пилотам не удалось успешно посадить его. При ударе об землю судно загорелось. Все находящиеся на борту люди погибли, не дождавшись помощи врачей или спасателей, передает сайт argumenti.ru.