Меркель подтвердила, что возила пиво для Путина

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-12T16:24:13+03:00

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Немецкие журналисты попросили федерального канцлера Германии Ангелу Меркель прокомментировать слова российского президента Владимира Путина, сказанные в фильме Андрея Кондрашова «Путин», что она, приезжая в Москву с официальными визитами, привозила ему его любимое роттенбергское пиво. Бундес-канцлер отпираться не стала и призналась, что у нее с российским лидером есть такая небольшая традиция обмениваться подарками.

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я получила очень хорошую копченую рыбу", — поделилась Меркель 12 марта на совместном брифинге с лидерами партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

Как сообщал ранее сайт кр.ru, Владимир Путин в фильме российского тележурналиста Андрея Кондрашева «Путин» поведал о том, что в бытность когда он работал в Германии ему полюбился один сорт немецкого пива. И фрау Меркель, прознав об этом, несколько раз привозило ему любимый пенный напиток.

"Мне канцлер ФРГ Ангела Меркель время от времени присылает несколько бутылочек радебергского пива", - признался Путин в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма.

Первая часть фильма «Путин» уже опубликована в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Речь же о полюбившемся янтарном напитке российского президента пойдет среди других тем во второй части фильма Андрея Кондрашова.