2018-03-12T19:30:25+03:00
Политика

Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму

Глава дипломатии ЕС заявила, что в Европе продолжает "политику непризнания" присоединения Крыма
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Федерика Могерини.Федерика Могерини.Фото: REUTERS
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Ни одна из стран Европейского союза не признает итоги голосования крымчан на выборах президента России.

«Мы будем продолжать осуждать нарушения международного права, и мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и будем продолжать санкции в этом отношении», — заявила глава дипломатии ЕС на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

Могерини особо отметила, что во внешней политике ЕС ничего не изменилось - Брюссель не признает и никогда не признает итоги референдума о присоединении Крыма и Севастополя к России в 2014 году.

К слову сказать, не желая признавать легитимность волеизъявления крымчан четырехлетней давности, Могерини подчеркнула, что Евросоюз призывает к уважению прав и свобод граждан, проживающих на территории полуострова.

Выборы президента России состоятся 18 марта. На высший пост претендуют восемь кандидатов, среди которых действующий глава государства Владимир Путин. Напомним, что Крым стал регионом России по результатам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

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