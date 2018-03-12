2018-03-12T20:33:04+03:00
Общество

В Шереметьево создадут семь теплых курилок

Специальные павильоны установят в преддверии Чемпионата мира по футболу
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments3
Аэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для куренияАэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для куренияФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В аэропорте Шереметьево создадут цивилизованные условия для курящих пассажиров в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018.

- Аэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для курения, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Речь не идет о возврате «курительных комнат» или создании новых мест. Павильоны установят на существующих местах для курения на улице. Они позволят создать теплые и комфортные условия для курящих людей в непогоду и одновременно защитить некурящих людей от произвольного дыма. А также улучшить чистоту привокзальных площадей.

Новые курилки будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, что важно - не менее чем за 15 метров от входов в здание аэропорта. Такие требования прописаны в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как стало известно «Комсомольской правде», курительные павильоны будут иметь непрозрачные стены и фальшпотолок, внутри установят современные мощные вентиляционные системы, датчики света. Одновременно в курилке сможет находиться 12-14 человек.

- Внутри также будет размещена важная информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации, - добавила Анна Захаренкова.

Также она отметила, что курилки будут созданы за счет собственных средств аэропорта Шереметьво.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета
Госдеп США не верит, что блокировка «Северного потока – 2» изменит политику России
Белый дом: Отравление Скрипаля в Великобритании — это беспредел
Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела против Саакашвили
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит в Стамбуле 4 апреля
В американском Остине прогремел второй за сутки взрыв
Минобороны: Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии
«Союзмультфильм»: Все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены Табакову
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»