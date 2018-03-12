В Шереметьево создадут семь теплых курилок

12 Март 20:33 2018-03-12T20:33:04+03:00

Аэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для курения Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специальные павильоны установят в преддверии Чемпионата мира по футболу

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В аэропорте Шереметьево создадут цивилизованные условия для курящих пассажиров в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018.

- Аэропорт Шереметьево планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для курения, - сообщила «Комсомольской правде» Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Речь не идет о возврате «курительных комнат» или создании новых мест. Павильоны установят на существующих местах для курения на улице. Они позволят создать теплые и комфортные условия для курящих людей в непогоду и одновременно защитить некурящих людей от произвольного дыма. А также улучшить чистоту привокзальных площадей.

Новые курилки будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, что важно - не менее чем за 15 метров от входов в здание аэропорта. Такие требования прописаны в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как стало известно «Комсомольской правде», курительные павильоны будут иметь непрозрачные стены и фальшпотолок, внутри установят современные мощные вентиляционные системы, датчики света. Одновременно в курилке сможет находиться 12-14 человек.

- Внутри также будет размещена важная информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации, - добавила Анна Захаренкова.

Также она отметила, что курилки будут созданы за счет собственных средств аэропорта Шереметьво.