Минобороны: Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии

12 Март 21:44 2018-03-12T21:44:42+03:00

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Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии и совершал плановый полет в строгом соответствии с международными правилами, что подтверждается средствами объективного контроля Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полёта экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Ил-27 осуществлял плановый перелет в Калининградскую область.

Ранее главный штаб эстонских Сил самообороны сообщил, что принадлежащий Минобороны РФ самолет Ил-26 якобы нарушил границу страны в районе острова Вайндлоо, пробыв в воздушном пространстве Эстонии более одной минуты.

При этом утверждается, что транспондер российского самолета был выключен, а эстонские авиадиспетчеры не имели радиоконтакта с воздушным судном. В штабе отметили, что в связи с инцидентом МИД республики вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.