12 Март 21:59 2018-03-12T22:00:06+03:00

В американском Остине прогремел второй за сутки взрыв Фото: REUTERS

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В американском городе Остин (штат Техас) прогремел второй за последние сутки взыв. В результате происшествия пострадала пожилая женщина — она получила серьезные ранения, потенциально опасные для жизни.

Об этом сообщили в местной службе скорой помощи.

Пострадавшая в возрасте около 70 лет госпитализирована. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее в понедельник полиция Остина сообщила о взрыве — сдетонировала посылка, которую местные жители обнаружили вблизи своего дома. В результате погиб 17-летний подросток, одна женщина получила ранения.

На данный момент правоохранителям известно, что посылка не была доставлена почтой или какой-либо курьерской службой. Произошедшее расследуется как убийство, к делу подключились агенты ФБР.

Шеф полиции Остина Брайан Мэнли отметил, что 2 марта в городе произошел похожий инцидент — взорвалась оставленная у дома посылка, погиб мужчина. Предполагается, что все инциденты связаны между собой. Правоохранители настоятельно просят жителей не откравыть подозрительные посылки.