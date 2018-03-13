Актер Олег Граф скончался на 50 году жизни

СЕГОДНЯ 05:41 2018-03-13T06:07:37+03:00

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В понедельник, 12 марта, скончался российский актер и режиссер Олег Граф, известный ролями второго плана во многих популярных фильмах и сериалах.

О его смерти сообщило информагентство НСН. Причины ухода из жизни актера, которому 12 июля исполнилось бы всего 49 лет, пока не называются.

Олег Граф в 1991 году окончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии, однако из-за развала Советского Союза и тяжелого положения в стране, долгое время не снимался, и вернулся в актерскую профессию лишь в 2013 году, был занят в постановках в Театре на Бутырке и много работал в кино.

Он снялся в таких полюбившихся зрителю фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Психологини», «Королева красоты» и многих других. В частности, сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна в документальном фильме «Освобождение Европы». Его последней работой стала роль Олега Барона в фильме «Требуется вождь».