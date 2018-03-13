В Москве на Ленинградском шоссе грузовик въехал в подземный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 08:48 2018-03-13T08:48:56+03:00

На Ленинградском шоссе в Москве произошла авария с двумя грузовиками. Фото: ЦОДД

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Во вторник, 13 марта, на Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, один из которых въехал в подземный пешеходный переход.

"На Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями. Один из автомобилей-участников от удара отбросило на подземный пешеходный переход", - сообщается в Instagram-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в результате аварии пострадали оба водителя, пострадавших среди пешеходов нет. В настоящее время ограничено движение по левому и правому ряду в сторону Московской области, для проезда остались только средние ряды. Движение ограничено и возможны кратковременные перекрытия дороги.

«На месте работают оперативные службы, в ближайшее время автомобили-участники ДТП будут эвакуированы с места...Движение по направлению в области затруднено. Выбирайте маршруты объезда», - отмечает ЦОДД.