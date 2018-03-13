Ученые научились выявлять ишемию мозга по энцефалограмме
Российские медики научились выявлять ишемию мозга на ранней стадии по электрической активности мозга. Ученые проводили эксперименты на крысах, моделируя посттравматический инсульт. Разработки могут использовать в экстренной медицине при тяжелых черепно-мозговых травмах и других случаях поражения мозга.
Кроме того, ученые выявили причину кислородного голодания клеток мозга при ишемии. Во время экспериментов на крысах специалисты обнаружили вещество эндотелин, которое появляется в мозге при разрушении сосудов. Эндотелин вызывает спазм артерий и тем самым блокирует доставку кислорода и глюкозы к отдельным участкам мозга. Теперь ученые ищут вещества, которые смягчили бы эффект от эндотелина.
Работу ученых КФУ поддерживает Российский научный фонд. В 2017 году проект получил 6 млн рублей, пишут «Известия».