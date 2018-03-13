Ученые научились выявлять ишемию мозга по энцефалограмме

СЕГОДНЯ 11:08 2018-03-13T11:08:31+03:00

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Российские медики научились выявлять ишемию мозга на ранней стадии по электрической активности мозга. Ученые проводили эксперименты на крысах, моделируя посттравматический инсульт. Разработки могут использовать в экстренной медицине при тяжелых черепно-мозговых травмах и других случаях поражения мозга.

Кроме того, ученые выявили причину кислородного голодания клеток мозга при ишемии. Во время экспериментов на крысах специалисты обнаружили вещество эндотелин, которое появляется в мозге при разрушении сосудов. Эндотелин вызывает спазм артерий и тем самым блокирует доставку кислорода и глюкозы к отдельным участкам мозга. Теперь ученые ищут вещества, которые смягчили бы эффект от эндотелина.

Работу ученых КФУ поддерживает Российский научный фонд. В 2017 году проект получил 6 млн рублей, пишут «Известия».