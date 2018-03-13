В Техасе взорвались два частных дома

СЕГОДНЯ 11:40 2018-03-13T11:40:15+03:00

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В частном секторе американского города Остин, штат Техас произошло два взрыва в домах. Оба частных дома находятся на небольшом расстоянии друг от друга. В результате обоих ЧП, погиб подросток, а также пострадали две женщины.

Буквально в считанные минуты на обоих местах взрывов оказались пожарный, медики и полиция. В ходе расследования по горячим следам выяснилось, что взрывы не являются бытовыми. Неизвестные подбросили бомбы в виде посылок, оставив их на пороге без звонка в дверь. Оба взрывных устройства были снабжены детонаторами, реагирующими на движение, сообщает ABC.

В настоящее время на местах обоих взрывов работаю сразу несколько следственных групп, которым предстоит выяснить все подробности случившегося. Поскольку погибший подросток и одна из пострадавших женщин являются темнокожими, а вторая пострадавшая латиноамериканка, одна из основных рабочих версий техасских правоохранителей — межрассовый конфликт.