Глава Пентагона неожиданно прилетел в Кабул

СЕГОДНЯ 11:51 2018-03-13T11:51:08+03:00

Джеймс Мэттис заявил, что отдельные группы талибов* выразили готовность присоединиться к мирным переговорам

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис неожиданно прибыл в Кабул с необъявленным визитом. Во вторник, 13 марта, будучи еще на борту самолета, он заявил, что отдельные группировки боевиков исламистского движения "Талибан"* выразили заинтересованность в мирных переговорах.

"Есть некоторые группы талибов*, небольшие группы, которые либо начали присоединяться, либо проявили интерес к разговору", - цитирует агентство Reuters министра обороны США.

По словам главы ведомства, вероятно, не все боевики сразу присоединятся к мирному процессу урегулирования ситуации, однако среди них явно есть лица, заинтересованные в переговорах с правительством Афганистана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что свою площадку для ведения конструктивного диалога между противоборствующими сторонами предлагала, в частности, Москва.

* - запрещенная в России террористическая организация и ее члены.