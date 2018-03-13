2018-03-13T12:42:43+03:00
Общество

Бутылку с посланием от 2014 года обнаружили на Бермудах

За это время посылка проплыла 1,5 тысячи километров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Бермудах нашли бутылку с посланием, проплывшую 1,6 тысяч км за 3 годаНа Бермудах нашли бутылку с посланием, проплывшую 1,6 тысяч км за 3 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Бермудских островах была найдена бутылка со спрятанным внутри письмом. Необычную находку сделал местный школьник.

12-летний Джозеф Валлис вместе с одноклассниками убирался на пляже, когда его внимание привлекла прибитая к берегу стеклянная бутылка. Мальчик заметил внутри нее послание, но не решился сам распечатать его.

Позже, придя домой, мальчик открыл бутылку вместе со своим отцом. Внутри они нашли зашифрованное послание, написанное а пластиковом свертке. Причитать его удалось только благодаря ультрафиолетовой лампе, пишет сайт «Свободная пресса».

Оказалось, что бутылка была сброшена с французской яхты еще в апреле 2014 года и проплыла за это время более 1,6 тысячи километров, прежде чем прибиться к Бермудским островам. Автор послания обращался к нашедшим и просил связаться с ним по электронной почте, что и сделали Джозеф с отцом. Однако ответ из Франции пока не пришел.

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