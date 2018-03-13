2018-03-13T13:39:54+03:00
В мире

АЭС «Аккую» в Турции начнут строить уже в начале апреля 2018 года

Россия не только построит стратегически важный объект, но и будет иметь на него все права
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
О строительстве АЭС "Аккую" рассказал глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуО строительстве АЭС "Аккую" рассказал глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Начало амбициозного проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции, которое будет вести Россия, стартует 3-4 апреля. Об этом в ходе своего визита в РФ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Отношения между нашими странами очень стремительно развиваются. В начале апреля будет закладка первой российской АЭС "Аккую" в Турции",- сказал Чавушоглу.

Кроме того, стало известно, что символическую закладку фундамента произведут президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Со слов Чавушоглу, проект АЭС "Аккую" очень ждут в Турции. И то, что он будет выполнен, и выполнен в установленные строки, в турецкой республике не сомневаются. В качестве позитивного примера развития российско-турецких экономических отношений министр привел прокладку второй ветки газопровода "Турецкий поток", сообщает РИА Новости.

13 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится в Москве с рабочей поездкой. Он уже встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также пообщался со студентами МГИМО.

Атомная электростанция "Аккую" будет построена на берегу Средиземного моря в турецкой провинции Мерсин, и оснащена четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 российского производства. Соглашение об этом Анкара и Москва заключили еще в мае 2010 года.

"Аккую" являет собой первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). Это дает России не только право на строительство стратегического объекта, но и на его полное владение и эксплуатацию. Первый энергоблок атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина готова помочь Великобритании в расследовании «дела Скрипаля»
Трамп: Новым главой ЦРУ впервые станет женщина
Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипаля"
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста
В Госдуме назвали дело Скрипаля большой провокацией
При взрыве газа в котельной в Подмосковье пострадали два человека
Чавушоглу: Отношения Турции с Западом не являются альтернативой партнерству с Россией
В секторе Газа произошел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера
Участок для голосования на выборах президента России откроется в карликовой Андорре
Евросоюз включил спиннеры в список в число потенциально опасных товаров
Путин прибыл в Дагестан с рабочим визитом
У здания британского парламента обнаружен второй подозрительный пакет
Глава МИД Турции: отношения с США находятся в точке разрыва
В Канаде бельгийского монарха встретили флагом ФРГ
Лавров предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
В Марселе арестован россиянин, участвовавший в беспорядках на Евро-2016
Россия не ответит на ультиматум Великобритании, пока не получит материалы по делу Скрипаля
В Генштабе заявили, что на космодроме Плесецк готовятся к новому испытанию "Сармата"
ОБСЕ пришлет 420 наблюдателей на выборы президента России