2018-03-13T13:59:40+03:00
Наука

Ученые: эмпатия передает по наследству

Равнодушие и умение сопереживать мы перенимает от родителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Умение сопереживать передается по наследствуУмение сопереживать передается по наследству
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Способность проявлять сочувствие и сопереживать передаются по наследству. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, приведя широкомасштабное исследование.

Специалисты проанализировали ДНК-пробы 46 тысяч человек, а также попросили всех добровольцев заполнить анкеты, по которым можно было определить уровень эмпатии. В результате, ученые выяснили, что на 90% равнодушие или восприимчивость формируются социумом, традициями и воспитанием, а на 10% зависит от генетических данных.

«Обнаружение того, что часть наших различий на уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает понять, например, людей, больных аутизмом, с трудом представляющих мысли и чувства других», - цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна сайт «Дни.ру».

Какие именно гены отвечают за передачу эмаптии ученым пока определить не удалось.

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