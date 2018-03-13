Ученые: эмпатия передает по наследству

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-13T13:59:40+03:00

Равнодушие и умение сопереживать мы перенимает от родителей

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Способность проявлять сочувствие и сопереживать передаются по наследству. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, приведя широкомасштабное исследование.

Специалисты проанализировали ДНК-пробы 46 тысяч человек, а также попросили всех добровольцев заполнить анкеты, по которым можно было определить уровень эмпатии. В результате, ученые выяснили, что на 90% равнодушие или восприимчивость формируются социумом, традициями и воспитанием, а на 10% зависит от генетических данных.

«Обнаружение того, что часть наших различий на уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает понять, например, людей, больных аутизмом, с трудом представляющих мысли и чувства других», - цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна сайт «Дни.ру».

Какие именно гены отвечают за передачу эмаптии ученым пока определить не удалось.