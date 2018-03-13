В секторе Газа произошел взрыв рядом с кортежем палестинского премьера

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-13T15:30:50+03:00

По данным полиции, уж задержаны несколько подозреваемых

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В секторе Газа произошел взрыв на пути следования кортежа палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы. Сам он не пострадал и продолжил поездку по анклаву, находящемся под контролем оппозиционного исламистского движения ХАМАС.

Представитель правоохранительных органов Ияд аль-Бузум заявил, что уже задержаны несколько подозреваемых в причастности к происшествию. Отмечается, что взрывное устройство сработало вскоре после того, как кортеж премьера пересек пограничный переход "Эрез", направляясь в сектор Газа транзитом через Израиль с Западного берега реки Иордан.

Палестинская национальная администрация квалифицировала произошедшее как "трусливое нападение", ответственность за которое несет ХАМАС.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, во взрыве подозреваются активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких к террористам из "Исламского государства"(террористическая организация, запрещенная в России).