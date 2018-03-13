Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге

СЕГОДНЯ 16:55 2018-03-13T16:55:39+03:00

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Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение и прекращение договоров залоге, заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев,

По его словам, такая мера позволит обеспечить сохранение банками ликвидных активов, что поможет сохранить их платежеспособность. Это также облегчит взыскание залогов и не допустит вывод из потенциальной конкурсной массы санируемого или ликвидируемого банка.

"Своевременное применение данной меры позволит решить проблему вывода залогов недобросовестными банками и существенно повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов", - сказал Поздышев, представляя подготовленный регулятором консультативный доклад "О совершенствовании регулирования залогового обеспечения".

Он отметил, что введение запретов на изменение и прекращение договоров о залоге положительно повлияет на повышение общей рыночной дисциплины банков, передает ТАСС.