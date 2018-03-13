2018-03-13T16:55:39+03:00
Экономика

Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге

По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, такая мера позволит сохранить ликвидные активы банков
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ЦБ планирует разработать механизм запрета на изменение договоров о залогеЦБ планирует разработать механизм запрета на изменение договоров о залогеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение и прекращение договоров залоге, заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев,

По его словам, такая мера позволит обеспечить сохранение банками ликвидных активов, что поможет сохранить их платежеспособность. Это также облегчит взыскание залогов и не допустит вывод из потенциальной конкурсной массы санируемого или ликвидируемого банка.

"Своевременное применение данной меры позволит решить проблему вывода залогов недобросовестными банками и существенно повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта их заемщиков и контрагентов", - сказал Поздышев, представляя подготовленный регулятором консультативный доклад "О совершенствовании регулирования залогового обеспечения".

Он отметил, что введение запретов на изменение и прекращение договоров о залоге положительно повлияет на повышение общей рыночной дисциплины банков, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя