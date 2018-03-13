2018-03-13T17:13:07+03:00
В мире

Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением

Майк Помпео пообещал работать «на благо страны и сделать ее могущественной и свободной»
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Майкл Помпео.Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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Новый глава внешнеполитического ведомства США, бывший шеф ЦРУ Майк Помпео, не стал откладывать в долгий ящик реакцию на свое новое назначение. Помпео поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за оказанное доверие и пообещал усердно работать не покладая рук исключительно на благо страны.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Белого дома.

Также новоиспеченный госсекретарь добавил, что все его чаяния связанны только с одним: чтобы Америка была «в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной».

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепа Рекса Тиллерсона. Его место занял директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео.

Свое решение хозяин Овального кабинета, по его словам, принял «самостоятельно и без чьего бы то ни было давления». Как признался Трамп, освобождение Тиллерсона от должности госсекретаря сделает того лишь "счастливее".

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