Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона

СЕГОДНЯ 17:18 2018-03-13T17:18:15+03:00

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Трамп решил сформировать новую команду до начала предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также разных переговоров в сфере торговли. Так объяснили в Белом доме отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначении на его место директора ЦРУ Майкла Помпео. Американскую разведку возглавит Джина Хаспел.

Отношения между Тиллерсоным и Трампом были напряженными. В июле, когда президент США предложил увеличить ядерный арсенал страны в 10 раз, Тиллерсон якобы назвал Трампа дураком, и это попало в прессу. Позже в Госдепе США эту информацию отвергли, но не сам госсекретарь.

В Белом доме пояснили, что Трамп попросил Тиллерсона освободить пост еще в пятницу, 9 марта, пишет Reuters. Информацию об этом президент решил обнародовать после возвращения госсекретаря из Африки. В итоге об отставке Тиллерсона Трамп объявил в своем Twitter всего через несколько часов после того, как Тиллерсон прибыл в Вашингтон. Сам Тиллерсон утверждает, что отставка для него является сюпризом.