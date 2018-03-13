Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон обратиться за консультацией к Москве по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 18:16 2018-03-13T18:28:13+03:00

Если у Великобритании действительно есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, то нет ничего проще, как поделиться ими Фото: REUTERS

Власти туманного Альбиона продолжают раздувать историю с «российским следом» в деле об отравлении экс-резидента ГРУ и его дочери

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Российская сторона отреагировала на заявление постоянного представителя Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питера Уилсона, в котором тот высказал предположения, что Россия вполне может быть причастна к применению химического оружия в британском Солсбери, когда были отравлены экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По словам представителя Российской Федерации при ОЗХО Александра Шульгина, если у Великобритании действительно есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, то нет ничего проще, как поделиться ими в рамках действующего кодекса ОЗХО.

«Призываем британских коллег приберечь пропагандистский пыл и лозунги для непросвещённой внутренней аудитории. Там они, может быть, и работают. В стенах же профильной международной Организации, какой является ОЗХО, надо оперировать фактами и только фактами. Перестаньте нагнетать истерию, скорейшим образом официально оформите свою просьбу к нам начать консультации для прояснения ситуации. Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаружения «российского следа» в данном резонансном деле», - заявил, выступая 13 марта на 87-й сессии ОЗХО в Гааге российских представитель.

Шульгин обратился с просьбой к директору ОЗХО Ахмеду Узюмджу помочь детально разобраться в ситуации в рамках компетенции международной организации. А Великобритании посоветовал перестать «заниматься распространением лживой информации» и научиться сотрудничать, - приводится в стенограмме выступления Шульгина.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в британском Солсбери в бессознательном состоянии. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства под названием «Новичок». Вместе с ними пострадал один сотрудник британской полиции.

Данный инцидент вызвал в Великобритании сильнейшую истерию на уровне представителей высшего руководства островного государства.

ОЗХО - международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Награждена в 2013 году Нобелевской премией мира.