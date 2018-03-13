2018-03-13T18:28:13+03:00
В мире

Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон обратиться за консультацией к Москве по делу Скрипаля

Власти туманного Альбиона продолжают раздувать историю с «российским следом» в деле об отравлении экс-резидента ГРУ и его дочери
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Если у Великобритании действительно есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, то нет ничего проще, как поделиться имиЕсли у Великобритании действительно есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, то нет ничего проще, как поделиться имиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская сторона отреагировала на заявление постоянного представителя Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питера Уилсона, в котором тот высказал предположения, что Россия вполне может быть причастна к применению химического оружия в британском Солсбери, когда были отравлены экс-резидент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По словам представителя Российской Федерации при ОЗХО Александра Шульгина, если у Великобритании действительно есть доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, то нет ничего проще, как поделиться ими в рамках действующего кодекса ОЗХО.

«Призываем британских коллег приберечь пропагандистский пыл и лозунги для непросвещённой внутренней аудитории. Там они, может быть, и работают. В стенах же профильной международной Организации, какой является ОЗХО, надо оперировать фактами и только фактами. Перестаньте нагнетать истерию, скорейшим образом официально оформите свою просьбу к нам начать консультации для прояснения ситуации. Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаружения «российского следа» в данном резонансном деле», - заявил, выступая 13 марта на 87-й сессии ОЗХО в Гааге российских представитель.

Шульгин обратился с просьбой к директору ОЗХО Ахмеду Узюмджу помочь детально разобраться в ситуации в рамках компетенции международной организации. А Великобритании посоветовал перестать «заниматься распространением лживой информации» и научиться сотрудничать, - приводится в стенограмме выступления Шульгина.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в британском Солсбери в бессознательном состоянии. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства под названием «Новичок». Вместе с ними пострадал один сотрудник британской полиции.

Данный инцидент вызвал в Великобритании сильнейшую истерию на уровне представителей высшего руководства островного государства.

ОЗХО - международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Награждена в 2013 году Нобелевской премией мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте
Редактор National Geographic: журнал 130 лет был расистским изданием
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя