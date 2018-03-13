Британия хочет наказать Россию за газ «Новичок»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-13T17:52:04+03:00

Кому выгодно устранить всеми забытого предателя из российских спецслужб накануне Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в нашей стране

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В Британии кипят страсти вокруг загадочного отравления шпиона в графстве Уилтшир. Неделю назад экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери. Ранее Скрипаль снискал славу «самого результативного предателя» в новейшей истории российских спецслужб и долгое время жил на юго-востоке Англии. Однако сейчас 66-летний бывший агент и его дочь лежат в больнице в коме, а власти уже обвинили в покушении Москву, грозя небывалыми санкциями. Над делом работают 250 офицеров полиции из спецподразделения по борьбе с терроризмом.

Во вторник вечером премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в парламенте с прямыми обвинениями в адрес России. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, госпоже премьеру, похоже, все уже ясно.

- Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки, - заявила она и назвала, чем был отравлен Скрипаль. - Газ входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как «Новичок». В среду мы детально изучим ответ от РФ. Если не будет заслуживающего доверия ответа, мы заключим, что это действие приравнивается к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Фото: REUTERS

Схожий спич выдал и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

- От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан... Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, - заключил глава Госдепа, ввернув, правда, на всякий случай в свою фразу слово «вероятно».

Тем более, что администрация Дональда Трампа обвинять Россию не спешит. На прямой вопрос о причастности Москвы к отравления Скрипаля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила следующим образом: «Мы будем работать вместе с Великобританией и будем вместе с ними в ходе этого процесса».

Работа британских криминалистов на месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери.Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ

Москва требует доступ к веществу

- Сразу же, как только появились слухи, раздуваемые членами английского руководства, насчет того, что в отравлении задействовано вещество, произведенное в РФ, мы тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае Конвенции по запрещению химического оружия. Россия невиновна, Россия готова сотрудничать, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу, - отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Три важных вопроса по сути произошедшего.

1. Что за яд?

Тереза Мэй огласила название яда, которое ей подсказали спецслужбы, - нервно-паралитический газ «Новичок». Он относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения, разработанных в советское время при реализации секретного проекта «Фолиант». Та программа была начата еще в 1973 году. Цель стояла такая: создать отравляющее вещество с быстрой скоростью распада составляющих химических соединений (каждое из которых само по себе безвредно, но при взаимодействии образует смертельную смесь), возможностью использования в сверхмалых дозах и при близких контактах. Люди, против которых применяется этот газ, если и выживают, то остаются нетрудоспособными инвалидами. Известно также, что работавший над созданием «Новичка» химик Вил Мирзаянов, получивший за этой Госпремию, в 90-е годы уехал в США и издал там книгу, где рассказал все о проекте “Фолиант” и даже привел полностью формулу химического соединения.

- Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО, - пояснил РИА Новости ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.

- В мире могли остаться какие-то запасы газа, в том числе у террористических групп, но даже если Великобритания и считает, что вещество было изготовлено в России, в чем я лично очень сомневаюсь, это абсолютно не означает, что Россия все это организовала и провела, - подчеркивает первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

2. Американский след?

- Ситуация разыгрывается по сценарию, аналогичному убийству в Лондоне в 2006 году другого экс-сотрудника российских спецслужб - Александра Литвиненко. Как по методичке, никто даже не пытается изменить способ устранения (только полоний поменяли на другое вещество), - комментирует политолог Антон Хащенко. - Зачем нам пытаться ликвидировать бывшего сотрудника спецслужб, который давно не представляет никакого интереса, да еще так топорно и накануне выборов? Уж кому это выгодно, так это тем силам, которые заинтересованы ухудшить отношения с Россией, еще больше нас демонизировать, продолжить политику санкций и давления.

- Покушение на Скрипаля грозит сорвать всякое сотрудничество России с Западом, что нам просто невыгодно, - полагает кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Как, пожалуй, и Лондону: если предатель давал ценные консультации, пусть бы и продолжал. Так что, возможно, за этим стоит «третий радующийся». Обыватели думают: если человек связан с разведкой, то это неприкасаемый с «железной крышей». Но он точно так же может угодить в какой-нибудь криминальный переплет, далекий от операций спецслужб.

По слухам, Скрипаль сотрудничал с бывшим агентом МИ-6 Кристофером Стилом - автором того самого «досье на Трампа» (составленного на деньги его врагов-демократов), где республиканец обвинялся в «связях с русскими». Собирать этот компромат Стил мог с помощью «специалиста по России» Скрипаля. А сейчас выяснилось: почти все в «досье на Трампа» - подтасовки или прямой вымысел. Что вряд ли могло понравиться влиятельным заказчикам. Убрать человека, который многое мог бы рассказать об антитрамповской кампании, - вполне логично.

3. Могут ли британцы бойкотировать ЧМ-2018?

На носу чемпионат мира по футболу в России, и отдельные английские политики уже предлагают отозвать свою сборную из-за случившегося. Но в индустрии спорта свои правила. Если команда отказывается от участия, ее место занимает соперник, вылетевший на этапе отборочного турнира. В нашем случае - итальянцы. Кроме того, по регламенту ФИФА, в случае бойкота сборную Британии могут дисквалифицировать на несколько лет, то есть она пропустит и следующий ЧМ-2022 в Катаре. А национальную федерацию футбола ждет штраф в 250 тысяч швейцарских франков. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, какие убытки понесет британская спортиндустрия. К примеру итальянцы, не попавшие на чемпионат, по их же подсчетам, не досчитаются 1 млрд. евро - на рекламных контрактах для сборной, продаже атрибутики, турпутевок с билетами на матчи...

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