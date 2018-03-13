Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте

13 Март 22:56 2018-03-13T22:58:34+03:00

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Начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом ситуацию в сирийской Восточной Гуте. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Тринадцатого марта 2018 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в САР а также обстановка в Восточной Гуте», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что Герасимов и Данфорд условились продолжать двусторонние контакты по сирийской проблематике.

Как сообщал сайт «КП», ранее США внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции о 30-дневном перемирии в Восточной Гуте, так как предыдущий документ, по мнению американской стороны, не достиг своей цели.

Поспред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон готов к силовым действиям против сирийской правительственной армии в случае, если Совет Безопасности не сможет установить режим прекращения огня.

В свою очередь в российском Генштабе пообещали адекватный ответ, если США нанесут удары в районе Дамаска и подвергнут опасности жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи в Сирии.