Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте

12 Март 20:00 2018-03-12T20:05:23+03:00

Никки Хейли напомнила, что Вашингтон готов применять силу без оглядки на решения Совета Безопасности

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США могут вновь нанести удары по сирийским правительственным войскам, если Совет Безопасности ООН окажется не в силах установить режим прекращения огня в Восточной Гуте под Дамаском.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо», - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Она напомнила, что ранее отсутствие решения СБ ООН не помешало Вашингтону без какого-либо расследования обвинить Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне: тогда США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.

«Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», - подчеркнула Хейли.

Ранее США внесли в СБ ООН проект новой резолюции по Сирии, которая предполагает 30-дневное прекращение огня в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте.

Хейли заявила, что прошлая резолюция о гуманитарном перемирии была якобы сорвана действиями России и Сирии, которые «навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористами».

«Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия, в ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться (президент Сирии Башар) Асад, Иран и Россия», - добавила американский постпред.