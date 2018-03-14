СЕГОДНЯ 06:53 2018-03-14T07:18:36+03:00

О том, что умер Стивен Хокинг, сообщили его дети

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В среду, 14 марта, появилась информация о том, что умер Стивен Хокинг - известный британский физик-теоретик и популяризатор науки. Ученому было 76 лет.

Печальную новость журналистам сообщили дети профессора - Люси, Роберт и Тим. В их совместном заявлении говорится: «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня». При этом родные физика отметили, что усопший был «великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить еще долго», пишет The Daily Mail.

СПРАВКА «КП»

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет, а в 1966 году в колледже Тринити-холл Кембриджского университета получил степень Ph.D. (доктор философии).

Уже в начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ученому осталось лишь два с половиной года, однако болезнь прогрессировала не так быстро, как ожидалось.

В 1985 году физик тяжело заболел: у него было воспаление легких. После серии операций Хокингу была проведена трахеостомия, в результате чего он утратил способность говорить. После этого друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.

Стоит отметить, что какое-то время некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке Хокинга. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки.

Между тем Стивен Хокинг вел достаточно активную жизнь. Он был одним из наиболее влиятельных физиков-теоретиков нашего времени. Считается одним из основоположников квантовой космологии.