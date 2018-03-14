2018-03-14T08:10:14+03:00
В мире

Трамп заявил, что у США могут появиться космические войска

Как выяснилось, в новой национальной космической стратегии Соединенных Штатов космос признан зоной военных действий
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник, 13 марта, перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе «Мирамар» (штат Калифорния), допустил возможность создания в стране космических войск. По его словам, в новой национальной космической стратегии Соединенных Штатах космос признан зоной военных действий.

«В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы», - сказал американский лидер. При этом он признался, что сначала не относился к этой идее серьезно. «А затем я сказал: "Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти"», - цитирует Трампа Reuters.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в России еще в 2015 году был создан новый вид войск - Воздушно-космические силы (ВКС).

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