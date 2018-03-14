Американский рэпер Крейг Мак умер на 47-м году жизни

СЕГОДНЯ 11:06 2018-03-14T11:08:24+03:00

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Популярный американский рэпер Крейг Мак скончался на 47-м году жизни. Он умер в понедельник, 12 марта, вечером в своём доме в Уолтерборо (штат Южная Каролина), сообщает телеканал Fox News.

Окружной коронер сказал, что музыкант, «похоже, умер от естественных причин». По данным New York Daily News, причиной смерти послужила сердечная недостаточность.

Давний друг и бывший продюсер рэпера рассказал журналистам, что Мак в последнее время болел и знал, что жить ему осталось недолго, «был готов и не боялся».

Крейг Мак писал песни с детства, а звездой хип-хопа стал благодаря хиту Flava in Ya Ear, который в 1995 году был номинирован на премию «Греми». Сотрудничал с лейблом Bad Boy Records Шона Комбса, известного под псевдонимом P Diddy. Однако после выхода своего второго альбома в 1997 году репер ушел со сцены в религию. А спустя 20 лет (в 2017-м) вернулся к музыке и выпустил альбом.

Крейг Мак прославился хитом Flava In Ya Ear, записанным в 1994 году.Американский рэпер скончался в возрасте 46 лет

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