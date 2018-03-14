В Японии нашли крупнейший в стране денежный клад

СЕГОДНЯ 11:39 2018-03-14T11:39:54+03:00

В Японии нашли крупнейший в истории страны клад Фото: REUTERS

На раскопках в городе Хасуда нашли глиняный кувшин с монетами

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В Японии нашли крупнейший в истории страны денежный клад, который выставили в хранилище культурных ценностей города Кумагая.

Находку обнаружили в префектуре Сайтама на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда.

"Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — сообщается в заявлении музея.

Отмечается, что кувшин находился в хорошем состоянии. Высота изделия составила 70 сантиметров. В кувшине находились 260 тысяч медных монет. По мнению специалистов, при захоронении клада монеты связали веревкой, пропущенной через специальную дырку в середине каждой монеты.

Археологи полагают, что захоронение было сделано после XV века для сбережения ценностей в неспокойное время, передает РИА Новости.