В США собака задохнулась на багажной полке самолета

СЕГОДНЯ 11:46 2018-03-14T12:05:21+03:00

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Во время полета из Хьюстона в Нью-Йорк на багажной полке самолета United Airlines умерла собака. Поместить туда животное потребовала стюардесса. Пассажиры, размещая фото в Сети, утверждают, что слышали, как собака лаяла, и о ее смерти узнали только после приземления. По предварительной версии она задохнулась.

«Это большая трагедия, которая не должна повториться», - сказал представитель авиакомпании United Airlines.

Компания принесла соболезнования хозяину собаки, пообещала расследовать инцидент и поговорить со стюардессой. Имя ее не назвали.

Согласно американскому законодательству, авиакомпании обязаны сообщать в минестерство транспорта США о случаях, связанных с травмой, потерей или гибелью животных во время авиаперевозок. В 2017 году United Airlines сообщала уже о 24 таких инцидентах, 18 из них - в связи со смертью или травмированием животного, которые летели как груз. Некоторые из них умерли по естественным причинам, пишет NBS News.