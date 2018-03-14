2018-03-14T12:34:56+03:00
Политика

В Харькове нарисовали свастику на памятнике УПА

Силы нацполиции Незалежной сбились с ног в поисках неизвестных вандалов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На Украине в центре Харькове неизвестными был уже в который раз разрисован мемориал, которым нынешние власти в Киеве восхваляют заслуги бойцов УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России). В ночь на 14 марта неизвестные красной краской нанесли на памятную плиту нацистский знак — свастику.

В настоящее время городскими службами дано указание комунальщикам привести памятник в порядок. Правоохранителями тщательно изучаются все, находящиеся по близости, камеры видеонаблюдения, с целью установить злоумышленников, «посягнувших на украинскую святыню», - сообщает Нацполиция Украины по Харьковской области.

Отметим, что это не первый случай, когда памятник УПА подвергается нападкам неизвестных. Так, в прошлом году его облили красно-белой краской. Тоже самое было сделано и в начале этого месяца. В обоих случаях поиски вандалов оказались тщетны.

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