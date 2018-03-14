Росавиация разработала орудие для борьбы с дронами

СЕГОДНЯ 13:03 2018-03-14T13:03:46+03:00

Беспилотники будут принудительно приземлять, но не уничтожать

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Несанкционированные полеты дронов над российскими аэродромами будут пресекать с помощью новой техники, которая позволяет перехватить управление над беспилотником. В Росавиации отмечают, что небольшие беспилотники могут применять террористы, что уже продемонстрировали в Сирии боевики ИГ (группировки, запрещенной и признанной террористической в РФ), начинявшие дроны взрывчаткой.

«Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта. Беспилотники могут принудительно посадить, либо вернуть в точку вылета», - рассказал «Известиям» глава Росавиации Александр Нерадько.

Эксперт в сфере беспилотников Денис Федутинов отметил, что перехват или глушение управляющих дроном радиоимпульсов небезопасно на территории аэродрома. В область действия «глушилки» может попасть пассажирский лайнер.

Технику уже согласился закупить аэропорт Домодедово. Спецподразделений для защиты объектов от дронов пока нет. Эти функции возлагаются на органы управления воздушным движением и Росавиацию.