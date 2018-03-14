2018-03-14T13:03:46+03:00
Наука

Росавиация разработала орудие для борьбы с дронами

Беспилотники будут принудительно приземлять, но не уничтожать
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Беспилотники могут использовать преступники для организации терактаБеспилотники могут использовать преступники для организации терактаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несанкционированные полеты дронов над российскими аэродромами будут пресекать с помощью новой техники, которая позволяет перехватить управление над беспилотником. В Росавиации отмечают, что небольшие беспилотники могут применять террористы, что уже продемонстрировали в Сирии боевики ИГ (группировки, запрещенной и признанной террористической в РФ), начинявшие дроны взрывчаткой.

«Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта. Беспилотники могут принудительно посадить, либо вернуть в точку вылета», - рассказал «Известиям» глава Росавиации Александр Нерадько.

Эксперт в сфере беспилотников Денис Федутинов отметил, что перехват или глушение управляющих дроном радиоимпульсов небезопасно на территории аэродрома. В область действия «глушилки» может попасть пассажирский лайнер.

Технику уже согласился закупить аэропорт Домодедово. Спецподразделений для защиты объектов от дронов пока нет. Эти функции возлагаются на органы управления воздушным движением и Росавиацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Американский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с делом Скрипаля
ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ* в Калужской области
Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с назначением на пост канцлера Германии
В среду вечером в Москве ожидается ледяной дождь
Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории России
Рособрнадзор готов включить в перечень ЕГЭ китайский язык
Рособрнадзор в 2018 году сократит количество проверок школ на треть
Лавров призвал Лондон провести консультации по ситуации со Скрипалем
В Кремле оценили будущее отношений России и США после назначения нового госсекретаря
В Италии из-за бомбы времен Второй Мировой войны эвакуировали более 20 тысяч человек
Создатель интернета раскритиковал Facebook, Google и Amazon
Лавров и Чавушоглу обсудят координацию в ООН и ОБСЕ