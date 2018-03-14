В ООН назвали самые счастливые страны

СЕГОДНЯ 15:26 2018-03-14T15:26:46+03:00

Финляндия стала самой счастливой страной в мире по версии ООН Фото: REUTERS

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В среду, 14 марта, ООН опубликовала доклад The World Happiness Report , в котором перечислены самые счастливые страны в мире. В документе 156 государств оцениваются по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Лидерами рейтинга стали Финляндия, Норвегия и Дания.

"Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место", — говорится в докладе ООН.

Также в десятке самых счастливых стран находятся Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

"Северные страны, занимающие верхушку данного рейтинга, показали, что они создали действительно хорошие условия для жизни людей", — сказал генеральный директор научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейк Викинг.

Он отметил, что индекс счастья в докладе основан на показателе личной свободы, что перевешивает, например, тот факт, что в этих странах платят одни из самых высоких налогов в мире, передает газета Ilta-Lehti.