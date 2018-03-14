2018-03-14T15:52:18+03:00
В мире

Экономическая война с РФ и высылка российских дипломатов: британские СМИ рассказали, какие меры может принять Лондон в отношении Москвы

Соединенное Королевство намерено ответить на «отказ России предъявить объяснения» по делу Скрипаля
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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В среду, 14 среду, в британских СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов. По некоторым данным, таким образом Лондон ответит на «отказ Москвы предъявить объяснения» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, как стало известно, Мэй также намерена представить план «экономической войны» против России, пишет Independent.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание возле торгового центра в английском Солсбери. Как выяснилось, обоих отравили неким нервно-паралитическим веществом. По данным Скотланд-Ярда, это была попытка умышленного убийства.

А в минувший понедельник, 12 марта, Мэй обвинила РФ в причастности к покушении на экс-полковника ГРУ. Кроме того, она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. Причем, по словам Мэй, если разъяснения РФ не удовлетворят британские власти, то Лондон объявит о новых санкциях в отношении нашей страны.

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