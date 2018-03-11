Сергея Скрипаля могли отравить цветами с могилы жены

СЕГОДНЯ 17:30 2018-03-11T17:58:32+03:00

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Покушение на жизнь бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля все больше и больше раскручивает антироссийскую истерику на туманном Альбионе и принимает нездоровые формы. Власти Солсбери уже рекомендовали посетителям местных баров и ресторанов продезинфицировать свою одежду. Это произошло после того как в двух пабах города были обнаружены следы отравляющего вещества, от которых пострадал Скрипаль и его дочь.

А официальный Лондон уже вовсю использует покушение на перебежчика в своих целях. Например, власти решили разработать пакет новых санкций в отношении России, аналогичный американскому "акту Магницкого". В СМИ просочилась информация, что его лоббируют два министра - главы МИД Борис Джонсон и МВД Эмбер Радд. Среди вариантов ограничений - арест активов 49 российских чиновников, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека (правда не ясно, причем тут покушение на Скрипаля), и запрещение им посещать Туманный Альбион. Кроме того, если у властей будут более веские основания считать Москву причастной к отравлению Скрипаля, то Тереза Мэй планирует ввести еще более жесткие санкции.

Дело затронуло уже и тему футбола. Так, принц Уильям, возглавляющий Футбольную ассоциацию Великобритании, не поедет в нашу страну на Чемпионат мира, так как, по сведениям газеты "Дэйли Мэйл", охрана наследника боится, что он может быть отравлен. А власти королевства вообще заявили о готовности бойкотировать мундиаль и призвали к этому своих партнеров из Австралии, Польши и других стран. Однако, по действующим правилам ФИФА, в случае своего снятия сборная Англии может быть отстранена от участия в следующем чемпионате в 2022 году.

Тем временем расследование дела Скрипаля продолжается. Полиция нашла уже более 200 свидетелей преступления и собрала около 240 вещественных доказательств. Согласно последним данным, сейчас проверяется версия отравления через цветы, которые были на могиле жены и сына бывшего сотрудника ГРУ. Эксперты изучают букет, надеясь найти следы токсичных веществ. Неясно, как цветы попали к экс-полковнику, но в правоохранительных органах считают, что они могли быть доставлены на дом к перебежчику вместе с открыткой от имени знакомого с просьбой отнести их на кладбище. При этом подозрительно, что Скрипаль оставил на могиле супруги живые цветы, хотя обычно приносил искусственный букет, который покупал в одном и том же месте.

Появились и новые подробности работы Скрипаля на британскую разведку. По данным "Файнэншл Таймс", бывший военный разведчик продолжал консультировать местные спецслужбы по поводу методов работы российской разведки, а также выступал перед сотрудниками силовых ведомств. Нельзя сказать, что жизнь Скрипаля после переезда на Туманный Альбион сложилась удачно. За последние пять лет он потерял двух самых близких людей - 59-летнюю жену Людмилу, скончавшуюся от рака в 2012 году, и 43-летнего сына Сергея, который умер в прошлом году во время пребывания в России из-за острой печеночной недостаточности. Из близких родственников у экс-полковника осталась только 33-летняя дочь Юлия, которая жила в России и периодически приезжала к отцу.

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