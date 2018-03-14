2018-03-14T16:33:36+03:00
Экономика

Строители пообещали Путину открыть Крымский мост досрочно

Президент осмотрел готовый участок автодорожной части объекта [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Путин прибыл на Крымский мостПутин прибыл на Крымский мостФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Глава России Владимир Путин выразил надежду, что по Крымскому мосту можно будет прогуляться уже летом. Об этом президент сказал во время осмотра готового участка автодорожной части моста.

«Очень впечатляет объект! Конечно, хотелось бы, чтобы люди поехали по этому мосту уже летом, но главное - выдержать нужное качество», - сказал Путин.

Строители заверили, что мост будет готов даже в мае. По плану объект необходимо сдать к декабрю 2018 года.

Президент прибыл на автобусе из Краснодарского края и посетил арочную часть моста, под которой могут проходить корабли. На ее возведение было отведено всего 72 часа в связи с погодными условиями. После посещения Крымского моста Путин намерен прибыть в симферопольский аэропорт и город-герой Севастополь, рассказывают в пресс-службе Кремля.

Крымский мост строится с февраля 2016 года, в 2018 году должны открыть автопроезд по нему, а в следующем году - железную дорогу. Объект рассчитан на пропуск 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки.

Владимиру Путину показали строительство Крымского моста.Президент прибыл с визитом в Краснодарский край, Крым и Севастополь

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