2018-03-14T16:58:35+03:00
Утраты

Скончался режиссер «Мэри Поппинс» Леонид Квинихидзе

Создателю советских кинохитов было 80 лет
Алексей КАРЕЛИН
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Леонид Квинихидзе. Фото: кадр из телепередачи канала "Культура"Леонид Квинихидзе. Фото: кадр из телепередачи канала "Культура"
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В Покровской больнице умер после продолжительной болезни режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств России Леонид Квинихидзе. Ему было 80 лет, сообщает «Ленфильм».В пресс-службе Союза кинематографистов России, членом которого являлся Квинихидзе, информацию подтвердили.

Режиссер снял такие кинохиты, как «Мэри Поппинс, до свидания», «Соломенная шляпка», экранизировал роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

В последнем поздравлении с юбилеем глава правительства Дмитрий Медведев назвал Квинихидзе мастером музыкально-комедийного жанра. Его работы премьер-министр оценил, как «уникальные фильмы, которые отличаются тонким вкусом, звездным актерским ансамблем и замечательным музыкальным сопровождением», передает ТАСС.

Квинихидзе окончил ВГИК, работал художественным руководителем и режиссером в Московском государственном театре «Мюзик-холл», в музыкальных театрах Одессы, Крыма, Новосибирска, Хабаровска.

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