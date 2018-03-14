Скончался режиссер «Мэри Поппинс» Леонид Квинихидзе

СЕГОДНЯ 16:58 2018-03-14T16:58:35+03:00

Создателю советских кинохитов было 80 лет

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В Покровской больнице умер после продолжительной болезни режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств России Леонид Квинихидзе. Ему было 80 лет, сообщает «Ленфильм».В пресс-службе Союза кинематографистов России, членом которого являлся Квинихидзе, информацию подтвердили.

Режиссер снял такие кинохиты, как «Мэри Поппинс, до свидания», «Соломенная шляпка», экранизировал роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

В последнем поздравлении с юбилеем глава правительства Дмитрий Медведев назвал Квинихидзе мастером музыкально-комедийного жанра. Его работы премьер-министр оценил, как «уникальные фильмы, которые отличаются тонким вкусом, звездным актерским ансамблем и замечательным музыкальным сопровождением», передает ТАСС.

Квинихидзе окончил ВГИК, работал художественным руководителем и режиссером в Московском государственном театре «Мюзик-холл», в музыкальных театрах Одессы, Крыма, Новосибирска, Хабаровска.