Голодец заявила, что правительство России не обсуждает повышение пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 17:11 2018-03-14T17:11:32+03:00

По словам вице-премьера, у Минэкономразвития нет прогнозов, связанных с ростом пенсионного возраста

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В настоящее время российское правительство не обсуждает тему повышения пенсионного возраста, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"В правительстве таких тем не обсуждали", - сказала Голодец журналистам в Астрахани в среду, 14 марта.

Ранее стало известно, что Внешэкономбанк, согласно прогнозу госкорпорации на 2018-2021 годы, ожидает пенсионной реформы с постепенным увеличением пенсионного возраста с 2020 года.

"У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов", - добавила Голодец, передает ТАСС.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обсуждал возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий. Кроме того, он заявлял о необходимости увеличения средней продолжительности жизни в стране к 2030 году до уровня более 80 лет.